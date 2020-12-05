Бывший коллега Чубайса: на новой должности ему потребуется поддержка

Бывший коллега Анатолия Чубайса Сергей Шахрай прокомментировал его новую должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. По его мнению, первое время Чубайсу понадобится поддержка.

По данным Ura.ru, Шахрай считает, что Чубайс сможет принести страну пользу. Также, по мнению эксперта, первое время ему будет нужна поддержка.

«Нужна будет активная помощь президента и министра иностранных дел, а также несколько месяцев на притирку», — заявил Шахрай.

Также он выразил мнение, что Чубайс достаточно умный, чтобы преодолеть все трудности.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в организации с нетерпением ждут сотрудничества с Анатолием Чубайсом.

«Мы ждем с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями», — сообщил Дюжаррик.

Он добавил, что Россия является партнером ООН во всех сферах, в том числе в области достижения целей устойчивого развития.