Бывший иранский президент объяснил позицию США по ядерной программе Ирана

«Ядерная программа Ирана — это действительно реальная проблема или просто повод для конфронтации?» — поинтересовался Ахмадинежад.

Он напомнил, что движущей силой научного прогресса является именно атомная энергия, которая нужна всем, поскольку она идет на благо, как отдельных государств, так и глобальной экосистемы.

По словам политика, чистая энергия атома имеет широкое применение в самых разных областях, будь то медицина, сельское хозяйство или промышленность.

Исходя из этого, Ахмадинежад задался вопросом, почему такие «великие державы», как Штаты ограничивают другим странам доступ к атомной энергии под предлогом опасности создания бомбы.

«Да потому, что хотят, чтобы мы были слабыми, отсталыми, хотят, чтобы мы зависели от них. Так им легче навязывать нам свои интересы. Но если страна движется вперед и развивается, в ней нет места американскому империализму», — пояснил экс-президент.