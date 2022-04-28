Бывший губернатор Сахалина получил 15 лет по второму уголовному делу

Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин признан виновным по второму уголовному делу и осужден на 15 лет. Об этом изданию РИА «Новости» сообщили в судебной инстанции.

«Присудили 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов [рублей] штрафа», — уточнил представитель суда.

Материалы второго уголовного дела направили в южно-сахалинский городской суд еще в апреле 2020 года, первое заседание прошло 7 сентября того же года.

Следствие выяснило, что участники группы во главе с Хорошавиным в 2014 году организовали получение взяток от двух до 10 миллионов рублей. Деньги они принимали от людей, которые собирались баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска.

С мая по ноябрь 2014 года группа, по данным следователей, получила более 100 миллионов рублей. На скамье подсудимых казались бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин и Александр Хорошавин. Еще двух фигурантов дела объявили в международный розыск.

По первому уголовному делу о взятках экс-губернатор Сахалинской области в 2018 году получил 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Его также лишили госнаград и оштрафовали на 500 миллионов рублей.