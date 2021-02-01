Бывший глава протокола озвучил большую мечту Ельцина

Борис Ельцин хотел дожить до 100 лет. Об этом заявил глава протокола первого президента России Владимир Шевченко в канун 90-летия политика.

«У него была одна большая мечта: дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило», — сказал Шевченко, проработавший с бывшим российским лидером 17 лет. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что у Ельцина был большой хозяйственный опыт. Президент прошел путь от простого строителя до политика и главы государства. Также он сам смог уйти из власти и назначить преемника.

По словам, члена МОК, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Ельцин был острым на язык и «сильным в диалогах». Кроме того, у него была сильная аура.

«Когда он кого-то принимал и разговаривал, был очень проницателен, психологически силен. Чувствовалась внутренняя сила», — отметил Тарпищев в комментарии агентству.

Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 90 лет. Он стал президентом России в июле 1991 года и занимал этот пост два срока. Политик заявил о своем уходе 31 декабря 1999 года. Ельцина не стало 23 апреля 2007 года. Долгое время у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.