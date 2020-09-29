Бывший глава Минобороны Украины заявил о потерянном шансе «взять» Крым

Бывший глава Минобороны Украины Александр Кузьмук заявил в беседе с телеканалом «112 Украина» об упущенном шансе «взять» Крым. Он отметил, что в сдаче полуострова виноваты майданные власти.

Экс-военачальник считает, что страна могла захватить Крым в 2014 году, однако не воспользовалась шансом из-за нежелания руководства принимать решения. Он уточнил, что Киев мог отправить на полуостров военный контингент из 40 тысяч солдат, а не из 5, информирует «Царьград».

«Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», — подчеркнул Кузьмук.

Политический деятель заметил, что после «упущенного шанса» украинское руководство начало всячески оправдываться и перекладывать неудачи на предыдущее руководство.