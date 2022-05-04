Бывший дипломат высказался о решении РФ запретить въезд японскому премьеру

Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Василий Корчмарь обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» решение России запретить въезд главе японского правительства Фумио Кисиде.

«До улучшения отношений России с Японией переговоров по территориальным спорам и по заключению мирного договора пока не будет. Это очень важно понимать», — подчеркнул Корчмарь.

Он заметил, что нарушаются связи как по дипломатическим контактам, так и по государственным. По его словам, российские представители тоже не поедут в Японию, поскольку она внесена в список недружественных стран.

«И какие-то дела вести, проводить политические или дипломатические переговоры просто нет смысла», — добавил бывший дипломат.