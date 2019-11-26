Бывший депутат Украины посоветовал Зеленскому поставить на место неподконтрольные группы влияния

Экс-депутат также подчеркнул, что 75% граждан Украины желают наладить отношения с Россией.

«Начинайте переговоры с Россией, в том числе по вопросу Донбасса, с Донбассом напрямую тоже нужно вести переговоры. Восстанавливайте отношения. Потому что мир — это не самоцель. Дальше надо восстанавливать торговые отношения. Сегодня они стали лучше, чем были год назад. Возрос товарооборот и пошли инвестиции. Люди уже подсказывают. Необходимо налаживать отношения с ближайшим соседом, торговым партнером. Восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, глубокую кооперацию (возрождение предприятий „Антонов“, „Турбоатом“, „Южмаш“ и так далее, перечень большой)», — отметил Олейник.

Зеленский пожаловался на сложные отношения с Россией Подробнее

Бывший депутат заявил, что Зеленский лишь юридически занимает должность президента страны, однако фактически не управляет Украиной. По словам Олейника, глава Украины лишь участник нескольких групп влияния.

«Страной управляют три группы влияния. Зеленский и его „95-й Квартал“, который почти всем составом у власти. Вторая группа — миллиардер Джордж Сорос и птенцы его гнезда. Это самая влиятельная группа. Это кабинет министров Украины — Алексей Гончарук, который голосовал за Петра Порошенко. Как правило, премьером становится соратник. Третья группа — Игорь Коломойский. У меня к нему претензий нет. Он вложил деньги, раскрутил Зеленского. А что должен делать Зеленский? Он должен поставить всех на место. Но, к сожалению, Зеленский этого сделать не может», — пояснил Олейник.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Олигарх высказался о необходимости восстановления отношений с Россией. Глава Незалежной ответил, что ситуация с российскими властями слишком сложная, чтобы ее можно было быстро наладить.