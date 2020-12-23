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    23 декабря 2020, 10:24

    Бывший депутат Рады: Зеленский — личный враг Байдена

    Артур Блянихов

    Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол усомнился, что новоизбранный президент США Джозеф Байден захочет сотрудничать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    «Президент Украины Владимир Зеленский — личный враг Джо Байдена, давайте зафиксируем этот факт», — подчеркнул бывший парламентарий.

    Он напомнил, что в свое время украинский президент организовал для администрации Дональда Трампа «прямой наезд» на семью Байдена, в частности на его сына Хантера. Черновол выразил уверенность, что Байден никогда не простит этого Зеленскому.

    По мнению политика, с приходом к власти новый хозяин Белого дома попытается вмешаться в конфликт на востоке Украины. Для этого ему потребуется надежный партнер в Киеве. Им может оказаться бывший лидер Незалежной Петр Порошенко, которого с Байденом связывают старые дружеские отношения.

    «На сегодняшний день Украина не станет приоритетом для США хотя бы по одной причине: инициатива со стороны Украины не прозвучит, а если и прозвучит — не будет услышана», — обратил внимание экс-депутат.