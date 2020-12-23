«Президент Украины Владимир Зеленский — личный враг Джо Байдена, давайте зафиксируем этот факт», — подчеркнул бывший парламентарий.

Он напомнил, что в свое время украинский президент организовал для администрации Дональда Трампа «прямой наезд» на семью Байдена, в частности на его сына Хантера. Черновол выразил уверенность, что Байден никогда не простит этого Зеленскому.

По мнению политика, с приходом к власти новый хозяин Белого дома попытается вмешаться в конфликт на востоке Украины. Для этого ему потребуется надежный партнер в Киеве. Им может оказаться бывший лидер Незалежной Петр Порошенко, которого с Байденом связывают старые дружеские отношения.

«На сегодняшний день Украина не станет приоритетом для США хотя бы по одной причине: инициатива со стороны Украины не прозвучит, а если и прозвучит — не будет услышана», — обратил внимание экс-депутат.