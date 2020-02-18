Бывший депутат Рады: у Януковича нет политического будущего на Украине

«Его не простили ни те и ни другие, которые стояли по разные стороны от Майдана. Никакого политического будущего у него на Украине нет», — обозначил бывший депутат.

Он признался, что его удивляет шестилетнее молчание Януковича, учитывая то, что он обладает огромной инсайдерской информацией, которая помогла бы в борьбе с продолжателями дела Майдана. По словам Килинкарова, Янукович никогда его не очаровывал, поскольку с политической точки зрения экс-президент Украины является трусом.

«Он не имеет никакой перспективы на Украине или в Донбассе», — подытожил политик.