Бывший депутат Рады: у Януковича нет политического будущего на Украине
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил уверенность, что у бывшего лидера Незалежной Виктора Януковича нет политического будущего на родине, поскольку он выпал из украинской повестки и не попадет туда уже никогда. Политика процитировало РИА ФАН.
«Его не простили ни те и ни другие, которые стояли по разные стороны от Майдана. Никакого политического будущего у него на Украине нет», — обозначил бывший депутат.
Он признался, что его удивляет шестилетнее молчание Януковича, учитывая то, что он обладает огромной инсайдерской информацией, которая помогла бы в борьбе с продолжателями дела Майдана. По словам Килинкарова, Янукович никогда его не очаровывал, поскольку с политической точки зрения экс-президент Украины является трусом.
«Он не имеет никакой перспективы на Украине или в Донбассе», — подытожил политик.