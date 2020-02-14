Бывший депутат Рады раскритиковал власти Украины за некомпетентность

«Вспомните, Алексей Гончарук (украинский премьер — прим. ред.) еще осенью представлял наполеоновские планы, каким будет рост экономики за пять лет (а он пошел на спад), сколько будет новых рабочих мест. Сейчас мы имеем налицо прямой результат деятельности правительства», — обратил внимание Черновол.

По его словам, Гончарук смог обогнать максимальное падение экономики Незалежной в 2008–2009 годах, когда пост премьер-министра занимала Юлия Тимошенко. При ней это падение растянулось на полгода, Гончаруку же это удалось сделать в течение одного-двух месяцев.

По мнению бывшего депутата, нынешнее правительство Украины полностью завалило таможенную политику и промышленное производство, что привело к безработице.

«Понимаете, украинцы выбрали людей, которые к своей сфере не имеют никакого отношения. Они не знают, как это делается. Больше того, они и не собираются этого делать. У каждого есть свои интересы. Нет перспектив», — резюмировал политолог.