Власть 21 марта 2023, 15:25 Бывший депутат Рады Олейник рассказал, почему Китай и Украина никогда не станут странами-союзниками

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На сегодняшний день никаких надежд на товарищеские отношения между Китаем и Украиной не остается. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, запланированный телефонный разговор между лидерами этих стран может стать последним шансом и предупреждением для Украины.

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Олейник также отметил, что Китаю больше не интересно мнение украинской стороны по ключевым вопросам международной политики.

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