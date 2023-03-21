21 марта 2023, 15:25
Бывший депутат Рады Олейник рассказал, почему Китай и Украина никогда не станут странами-союзниками
На сегодняшний день никаких надежд на товарищеские отношения между Китаем и Украиной не остается. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Общественной службой новостей».
По его словам, запланированный телефонный разговор между лидерами этих стран может стать последним шансом и предупреждением для Украины.
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Олейник также отметил, что Китаю больше не интересно мнение украинской стороны по ключевым вопросам международной политики.
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Международные отношения
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