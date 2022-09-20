Бывший депутат Рады объяснил, чем референдумы помогут России и Донбассу | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 15:45 Поделиться Telegram

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Viber Бывший депутат Рады объяснил, чем референдумы помогут России и Донбассу Бывший депутат Рады Журавко: референдумы защитят Донбасс и Херсонскую область flickr

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При успешном проведении референдумом, Россия сможет защитить Донбасс и другие регины, который хотят стать частью РФ.Такое мнение в беседе с «360» высказал украинский политик, член Партии регионов, бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. По его словам, вхождение их в состав РФ знаменует официальный распад Украины.

«Большую роль играет понятие „референдум“. Во-первых, это целостность. Во-вторых, это защита от внешнего влияния деструктивных сил. Защита от них, в первую очередь», — сказал он.

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По его словам, в случае удачного проведения референдума никто не сможет поставить под сомнение, что, например, ЛНР, ДНР, Херсонская область "вошли законным порядком в состав России».

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«Мы прекрасно понимаем, что сегодня идет спецоперация. Для меня это — объявленная война России внешними силами НАТО, а неофициально — руками украинцев. То есть фактически Россия имеет право все конституционные нормы при военном положении использовать. Вот что дает референдум», — добавил собеседник «360».

Он выразил уверенность, что референдумы точно пройдут. После них Херсонщина, ДНР и ЛНР должны себя почувствовать лучше. Ведь противник, если и будет по ним стрелять, то теперь с большим опасениям, отметил Журавко.

«Чем быстрее проведут референдум, тем быстрее будет лучше для народа этих территорий. Распад Украины уже официально на бумаге будет подтвержден», — заключил эксперт.

ЛНР, ДНР и Херсонская область проведут референдумы о присоединении к России в период с 23 по 27 сентября. Власти Запорожской области заявили, что проведут голосование только на освобожденной территории, сроки пока не определены.

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