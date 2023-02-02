Власть 02 февраля 2023, 07:25 Бывший член Совбеза вспомнил о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины Филатов: Ельцин пошел на переговоры с США из-за нежелания Украины терять ядерный статус РИА «Новости»

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Первый российский президент России Борис Ельцин вел переговоры с Соединенными Штатами по Украине, потому что украинцы не хотели лишаться статуса ядерной державы. Об этом рассказал бывший член Совета безопасности РФ Сергей Филатов РИА «Новости».

По его словам, между Украиной и Россией всегда были разногласия, в частности, из-за атомной бомбы. Украинская сторона не хотела отдавать ее российской. Тогда глава Минобороны Украины Константин Морозов заявлял, что страна может ей воспользоваться в будущем.

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«Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку», — сообщил Филатов.

Он отметил, что США нужны были России для давления на руководство Украины, чтобы оно согласилось бы вернуть ракеты в Российскую Федерацию. Бывший член Совбеза также прокомментировал рассекреченные американцами документы о том, что Ельцин в беседе с экс-президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором». Филатов сказал, что не присутствовал во время этого разговора.