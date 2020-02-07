Бывший бизнес-партнер Мишустина рассказала о работе с премьером и его доходах

Герасименко в интервью РБК раскрыла и информацию о заработках Мишустина. За 2009 год он заработал 79 миллионов рублей. Большая часть этих денег была бонусами по сделкам. По ее словам, это обычная практика инвестиционных компаний.

Мишустина в компанию пригласил экс-министр финансов Борис Федоров. Он ценил действующего премьер-министра за умение налаживать связи с людьми, его «мозг и аналитические навыки». Федоров считал, что у Мишустина безупречная репутация среди делового сообщества России и мира. При этом глава UFG назвала Мишустина государственником. Она рассказала, что его уход из компании расстроил партнеров.

«Могу сказать, что он очень современный, технологически подкованный, высокоорганизованный и структурированный управленец. У него очень высокие требования к себе и к другим», — резюмировала собеседница издания.

Мишустин с 2010 по 2020 год возглавлял Федеральную налоговую службу России. В середине января 2020-го после отставки правительства во главе с Дмитрием Медведевым стал премьер-министром РФ.

В начале февраля Мишустин распорядился в кратчайшие сроки обеспечить поставки незарегистрированных в России лекарств. В том числе речь идет о нашумевшем «Фризиуме».

*UFG — крупная инвестиционная компания, ее активы составляют более 2,3 миллиарда долларов.