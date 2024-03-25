25 марта 2024, 11:10
Бывший американский офицер попросил у Путина гражданство России
Экс-офицер США Беннетт попросил у Путина предоставить ему гражданство России
Бывший офицер армии США Скотт Беннетт обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство страны. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.
Беннетт записал обращение к главе государства на Красной площади. Свое желание он объяснил навыками и умениями в разведке, которыми можно применить на пользу России.
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В годы службы американский офицер специализировался на информационно-психологической деятельности. В 2023 году он прибыл в Донбасс и принял участие в съемках документальной картины «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера», режиссером которой выступил Олег Некишев.
Ранее стало известно, что российское гражданство у Путина попросил пасынок нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван. Он заявил, что хотел лично принять участие в выборах президента страны.
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Владимир Путин
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