Власть 25 марта 2024, 11:10 Бывший американский офицер попросил у Путина гражданство России Экс-офицер США Беннетт попросил у Путина предоставить ему гражданство России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство страны. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

Беннетт записал обращение к главе государства на Красной площади. Свое желание он объяснил навыками и умениями в разведке, которыми можно применить на пользу России.

Реклама

В годы службы американский офицер специализировался на информационно-психологической деятельности. В 2023 году он прибыл в Донбасс и принял участие в съемках документальной картины «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера», режиссером которой выступил Олег Некишев.

Ранее стало известно, что российское гражданство у Путина попросил пасынок нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван. Он заявил, что хотел лично принять участие в выборах президента страны.