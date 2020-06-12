Бывшему заместителю главы Минземимущества Башкирии дали условный срок
Бывшего заместителя главы Минземимущества Башкирии Ильнура Абсалямова приговорили к трем годам условно. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Приговор вынес Кировский суд Уфы. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Абсалямов полностью признал вину и сотрудничал со следствием.
Помимо условного срока экс-заместитель главы министерства обязан оплатить штраф в 200 тысяч рублей.
Чиновника обвинили в получении взятки в размере трех миллионов рублей.
Абсалямова задержали с поличным во время получения взятки. За денежное вознаграждение чиновник пообещал строительной компании, что ведомство примет объект.