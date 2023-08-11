Власть 11 августа 2023, 11:35 Бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ предъявили заочное обвинение в России СК предъявил экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко заочное обвинение Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Преступления в Донбассе стали причиной заочного обвинения бывшему командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко. Их выдвинул Следственный комитет России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области. Там он выслушал доклады о результатах расследования и рассмотрения в суде дел о преступлениях украинской власти.

Реклама

«За совершение с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко», — сказали в Следственном комитете.

Представители ведомства уточнили, что сейчас Попко является главой Киевской городской военной администрации. По данным следствия, его действия привели к гибели или ранениям более 180 человек. Также по вине военного оказались частично повреждены или полностью разрушены свыше 370 объектов инфраструктуры Донбасса.