Бывшему губернатору Камчатки предлагали взятки за отлов рыбы

За время управления регионом Машковцеву неоднократно хотели дать взятки. Общую сумму подобных денежных предложений он оценивает в семь миллионов долларов.

«Полтора миллиона долларов мне предлагали, чтобы я назначил членом Совета Федерации одного буржуя. Другие миллионы — чтобы я по-другому разделил лимиты раздачи красной рыбы на Камчатке», — вспомнил бывший губернатор.

Кроме того, Машковцев поделился своими мыслями по поводу коммунизма. Он уверен, что такой общественный строй невозможен в отдельно взятой области. По его словам, «красного пояса» регионов в России никогда не было. Одновременно было максимум четыре-пять губернаторов-коммунистов.

«Став губернатором, я буду действовать в рамках действующих буржуазных законов, мы будем жить в рамках капиталистической страны, но эти законы я по максимуму поставлю на службу большинству жителей Камчатки», — рассказал Машковцев о своих мыслях, когда он шел на выборы.

Тем не менее экс-губернатор осознает, что ему удалось усложнить жизнь «меньшинству, которое хочет разбогатеть любой ценой». Эти выводы он сделал на основании того, что при избрании на второй срок его поддержало большее число избирателей.