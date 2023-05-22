Власть 22 мая 2023, 22:05 Бывшего заммэра Мариуполя Бердникова назначили зампредом правительства ДНР Пушилин назначил Дмитрия Бердникова заместителем председателя правительства ДНР РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства Дмитрия Бердникова. Указ подписали 17 мая. Он появился в Telegram-канале«ДНР. Принято», где публикуются все официальные документы.

«Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики», — сказано в документе.

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Бердников занимал пост заммэра Мариуполя с ноября 2022 года. В его компетенцию входили адаптация нормативно-правовой базы, урегулирование бюджетных процессов и координация восстановительных мероприятий.

До назначения в ДНР Бердников работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха, а также был мэром Иркутска.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска делают все возможное, чтобы уменьшить обстрелы Донецка со стороны ВСУ.