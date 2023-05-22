22 мая 2023, 22:05
Бывшего заммэра Мариуполя Бердникова назначили зампредом правительства ДНР
Пушилин назначил Дмитрия Бердникова заместителем председателя правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства Дмитрия Бердникова. Указ подписали 17 мая. Он появился в Telegram-канале«ДНР. Принято», где публикуются все официальные документы.
«Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики», — сказано в документе.
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Бердников занимал пост заммэра Мариуполя с ноября 2022 года. В его компетенцию входили адаптация нормативно-правовой базы, урегулирование бюджетных процессов и координация восстановительных мероприятий.
До назначения в ДНР Бердников работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха, а также был мэром Иркутска.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска делают все возможное, чтобы уменьшить обстрелы Донецка со стороны ВСУ.
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