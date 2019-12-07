Бывшего замглавы Щелкова арестовали за мошенничество

Бывшей чиновнице предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Обвиняемую заключили под стражу.

Суд арестовал бывшего главу Щелковского района по делу о взятке Подробнее

В сентябре 2017 года Тамбова занимала пост заместителя руководителя администрации Щелковского муниципального района. По версии следствия, женщина похитила 2,3 миллиона рублей из бюджета «Хозяйственно-транспортного управления».

Фигурантку уголовного дела проверяют на причастность и к другим должностным и коррупционным преступлениям. Этим вопросом занимаются следователи ГСУ СК России по Московской области, оперативные сотрудники ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.