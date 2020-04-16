Бывшего заместителя министра Алтайского края задержали за взятку

Сотрудники следствия установили, что подозреваемый получил взятку суммой в два миллиона рублей. Деньги обвиняемому передал руководитель местной компании, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. При помощи денежного вознаграждения он хотел зарегистрировать свою фирму как подрядчика по муниципальным контрактам. Решение об определении организаций принимал экс-замминистра.

Нарушение обнаружили сотрудники ФСБ и УЭБиПК регионального ГУ МВД России.

В настоящее время экс-заместителя министра задержали в соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса. Сейчас идет расследование по факту получения взятки.

Правоохранительные органы проводят проверку по месту жительства и работы подозреваемого. В ближайшее время для него изберут меру пресечения за содеянное.