Власть 23 декабря 2022, 21:17 Бывшего ведущего программы «Максимум» на НТВ внесли в реестр иноагентов Минюст внес в реестр иноагентов бывшего ведущего НТВ Пьяных и «Роскомсвободу» Публичное достояние

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Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов политолога Андрея Колесникова*, правозащитницу Светлану Ганнушкину* и бывшего ведущего программы «Максимум» на телеканале НТВ Глеба Пьяных*. Это следует из обновленных данных на сайте министерства.

Также к физическим лицам — иностранным агентам отнесли журналистку Анастасию Жвик*.

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Организациями — иностранными агентами признали «Роскомсвободу»*, объединение «Феминистское антивоенное сопротивление»*, автономную некоммерческую организацию социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество»* и Anti-Corruption Foundation*.

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Глеб Пьяных* работал на НТВ до 2018 года. Он вел программы «Максимум», «И снова здравствуйте!», реалити-шоу «Остров» и «Битва шефов». После он оставил телевидение и стал заниматься строительным бизнесом.

* Признаны в России иностранными агентами.