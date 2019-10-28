Бывшего премьер-министра Дагестана обвинили в присвоении 41 млн рублей
Лефортовский суд огласил приговор экс-премьеру Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителю Раюдина Юсуфова, обвиняемым в растрате 41 млн рублей, сообщило РИА «Новости».
Прокуратура Дагестана назвала сумму арестованного за год имущества чиновниковПодробнее
Следствие считает, что виновные присвоили 41 млн рублей. Сумма предусматривалась на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
«Гамидов, Юсуфов и иные лица выработали схему преступления и заранее распределили роли», — заявил судья. По оценке судьи, экс-премьер использовал служебное положение, чтобы совершить преступление.
Сайт RТ отмечает, что прокурор попросил запросил для Гамидова и Юсуфова наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.
Ранее дагестанских чиновников арестовали в рамках антикоррупционной кампании. За 2018 год правоохранители арестовали их имущество на более чем два миллиарда рублей.