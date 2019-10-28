Бывшего премьер-министра Дагестана обвинили в присвоении 41 млн рублей

Прокуратура Дагестана назвала сумму арестованного за год имущества чиновников Подробнее

Следствие считает, что виновные присвоили 41 млн рублей. Сумма предусматривалась на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.

«Гамидов, Юсуфов и иные лица выработали схему преступления и заранее распределили роли», — заявил судья. По оценке судьи, экс-премьер использовал служебное положение, чтобы совершить преступление.

Сайт RТ отмечает, что прокурор попросил запросил для Гамидова и Юсуфова наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.

Ранее дагестанских чиновников арестовали в рамках антикоррупционной кампании. За 2018 год правоохранители арестовали их имущество на более чем два миллиарда рублей.