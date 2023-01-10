Власть 10 января 2023, 15:16 Бывшего адвоката Трампа вызвали в суд в Вашингтоне

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Бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани получил повестку в суд Вашингтона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

Предполагается, что он должен будет дать показания и предоставить документы. Но в каком статусе Джулиане предстанет перед судьей, неизвестно.

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Ранее его отстранили от адвокатской деятельности. Это произошло в 2021 году после того, как Джулиане заявил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Слова посчитали угрозой интересам американского общества.

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Стоит отметить, что и сам Дональд Трамп оказался в центре разбирательств. В ходе расследования штурма Капитолия всплыли подробности об участии экс-президента США. Но сам Трамп назвал эти сведения «охотой на ведьм».