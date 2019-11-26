  • Бывшее здание школы в Тюмени станет детским садом

    26 ноября 2019, 20:17

    Ирина Нагайникова

    Губернатор Тюменской области рассказал на личном приеме, что в простаивающей сейчас половине здания откроют детский сад. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

    Глава региона Александр Моор рассказал, что сейчас как детский сад используют половину здания. В то же время построенный в 1989 году второй блок пустует. Именно здесь в 2021 году откроют детский сад на 420 воспитанников.

    Как сообщили в пресс-службе, на ремонт внутренних помещений, фасада, кровли, инженерных сетей и благоустройство территории выделили субсидию из областного бюджета.

    Контроль за работами на объекте губернатор поручил мэру Тюмени Руслану Кухаруку, а также руководителю Главного управления строительства региона Сергею Шустову.

    Моор ранее пообещал, что в 2021 году детский сад будет доступен каждой тюменской семье, а в течение пяти лет в регионе построят 58 школ. Возведение этих учреждений включено в план реализации нацпроекта «Образование».