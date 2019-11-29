Быстрый способ отремонтировать аэропорты придумали в Совете Федерации

С 1 января 2019 года Минфин ввел правило, по которому региональные власти не имеют права превышать сумму бюджетного обязательства по каждому объекту капитального строительства или мероприятию. Из-за этого могут сорваться сроки реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

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«Это не позволяет перекинуть деньги с проекта, исполнение по которому задерживается, на объект, который идет быстрее графика. Если бы было разрешено перераспределять деньги, часть объектов была бы сдана уже в этом году, а так есть угроза, что сроки будут сорваны», — рассказал Кутепов.

В связи с этим сенатор предложил не применять норму, заложенную в приказ. Он уверен, что таким образом получится решить проблему срыва сроков реализации национального плана.

Согласно нему, до конца 2024 года предстоит реконструировать 68 объектов в 66 аэропортах, 38 из которых находятся на Дальнем Востоке. Для этого планируется построить и восстановить взлетно-посадочные полосы, перроны, аварийно-спасательные станции.