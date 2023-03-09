Власть 09 марта 2023, 15:22 «Быстрее и удобнее». Россиянам рассказали, что изменилось после объединения ПФР и ФСС Представитель Соцфонда Алещенко: единое пособие в России объединило пять мер поддержки РИА «Новости»

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С начала года в России начал работать Социальный фонд, созданный в результате объединения ПФР и ФСС. Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области Сергей Алещенко заявил, что благодаря этому процедура получения выплат в стране стала проще.

«Теперь граждане могут быстрее и удобнее воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки», — подчеркнул Алещенко.

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По его словам, введенное Единое пособие объединило пять уже существовавших мер поддержки. Речь идет о ежемесячных выплатах, положенных вставшим на учет на ранних сроках беременности, выплатах в связи с рождением первого или третьего ребенка, а также о пособиях на детей до трех лет и от восьми до 17 лет.

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Алещенко добавил, что заявление на получение услуги можно подать через сайт госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда.

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести новую меру социальной поддержки для семей с детьми, сообщили «Известия». По мнению законодателей, россиянам с уровнем доходов ниже двух региональных МРОТ следует выдавать сертификаты для новорожденного ребенка.

Ежемесячные пособия детям с инвалидностью в Московской области теперь назначают автоматически. Глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева отметила, что теперь родителям не нужно писать никаких заявлений.