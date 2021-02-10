Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о вероятности ввода очередных антироссийских санкций.

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики», — заметил парламентарий.

Он предположил, что на рестрикциях против Москвы будут настаивать прибалтийские республики и Польша. Что касается стран старой Европы, то, по мнению Бальбека, они выскажут более взвешенное мнение.