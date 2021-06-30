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    30 июня 2021, 21:39

    «Была очень своевременной». Эксперт — о прямой линии с Путиным

    Артур Блянихов

    Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с RT прямую линию с главой государства Владимиром Путиным, которая прошла сегодня.

    «Я считаю, что прямая линия была очень своевременной, потому что ситуация в мире меняется очень быстро», — обратил внимание специалист.

    Он заметил, что президентом были даны ответы на вопросы об инфляции и росте цен на продукты, а также объяснены причины и даны заверения в том, что будут приняты меры по сглаживанию возникающих трудностей.

    «Важно, что российский президент намеревается подготовить статью и разместить ее в информационном пространстве для того, чтобы полностью расставить акценты в вопросе украинского и русского народов», — добавил Оленченко.

    Отметил он и комментарий Путина относительно вакцинации от коронавируса.

    «Он сам назвал вакцину, которой вакцинировался. Я считаю, что это такой серьезный шаг в сторону побуждения людей вакцинироваться», — подчеркнул эксперт.