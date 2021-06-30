Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с RT прямую линию с главой государства Владимиром Путиным, которая прошла сегодня.

«Я считаю, что прямая линия была очень своевременной, потому что ситуация в мире меняется очень быстро», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что президентом были даны ответы на вопросы об инфляции и росте цен на продукты, а также объяснены причины и даны заверения в том, что будут приняты меры по сглаживанию возникающих трудностей.

«Важно, что российский президент намеревается подготовить статью и разместить ее в информационном пространстве для того, чтобы полностью расставить акценты в вопросе украинского и русского народов», — добавил Оленченко.

Отметил он и комментарий Путина относительно вакцинации от коронавируса.

«Он сам назвал вакцину, которой вакцинировался. Я считаю, что это такой серьезный шаг в сторону побуждения людей вакцинироваться», — подчеркнул эксперт.