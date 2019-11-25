  • Буцаева досрочно сняли с должности главы РЭО

    25 ноября 2019, 10:41

    Дамир Матюхин

    Дениса Буцаева досрочно сняли с должности гендиректора компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
    Буцаева досрочно сняли с должности главы РЭО

    «Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ Буцаева Дениса Петровича», — сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина.