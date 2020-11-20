Буцаев снова стал главой «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Михаил Мишустин вновь назначил Дениса Буцаева генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО). Он будет руководить компанией ближайшие три года.

Распоряжение, подписанное премьер-министром Мишустиным, появилось на сайте правительства.

С новым генеральным директором уже встретилась зампред правительства Виктория Абрамченко. На встрече они обсудили задачи и обратили внимание, что необходимо заняться проблемой тарифов для населения за вывоз мусора.

Кроме того, была поставлена задача завершить работу по созданию федеральной схемы обращения с ТКО. Также в планах реализовать дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора.

«Российский экологический оператор» был создан относительно недавно — в 2019 году. Компания работает с системами обращения с твердыми коммунальными отходами, а также с вовлечением их в оборот и полезное использование.

Денис Буцаев руководил РЭО с февраля до ноября 2019 года. После него этот пост занял Илья Гудков. Он проработал в компании меньше года и в октябре ушел.