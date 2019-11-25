Буцаев подвел итоги первого периода работы РЭО

Экс-глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что за несколько месяцев существования компания заложила фундамент реформы обращения с ТКО в России.

«Практически завершена федеральная территориальная схема, завершен анализ всех инвестиционных проектов, поданных 75 регионами по строительству инфраструктуры (по обращению с ТКО — прим. ред.)», — приводит слова Буцаева официальный сайт РЭО.

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Бывший руководитель организации поблагодарил своих коллег за сотрудничество и добавил, что компания совместно с Минприроды России сформировала принципы работы института расширенной ответственности производителей.

Также РЭО, по его словам, составила справочник нормативов отходов и организовала мониторинг деятельности всех региональных операторов, которые занимаются вопросами ТКО.

Медведев снял Буцаева с должности 23 ноября 2019 года. Бывший руководитель «Российского экологического оператора» встал у руля компании 19 февраля 2019 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства Московской области и возглавлял областное министерство инвестиций и инноваций.