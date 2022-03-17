Бутина уличила британских журналистов в попытке переврать слова Путина

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина раскритиковала журналистов Великобритании с телеканала Sky News. Они хотели получить острый комментарий на слова президента РФ Владимира Путина об очищении России.

«Искусству подлога и обмана нам еще предстоит поучиться у британских журналистов Sky News, которые брали у меня интервью несколько минут назад», — написала Бутина в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что представители СМИ просили ее прокомментировать речь Путина. В частности, их интересовал момент про очищение России.

«Британская журналистка требовала сказать, почему Путин предлагает „зачищать“ свое общество. „Разве это не 1930-е?!“ — орала она, брызгая ядом», — привела слова британки российский депутат.

В ответ на это Бутина попросила процитировать российского президента и указать, где он именно сказал про «зачистки». Однако журналистка так ничего и не нашла.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду Путин под очищением России.