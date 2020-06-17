Бутина рассказала о своей реакции после включения в состав ОП

«Я, безусловно, очень рада и благодарна за оказанную мне возможность быть членом Общественной палаты. Это, конечно, большая ответственность, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы мое присутствие в Общественной палате пошло на пользу развитию дела по защите и поддержке наших соотечественников за рубежом», — заявила Бутина.

Она подчеркнула, что самая актуальная тема на данный момент — политическая нестабильность в мире. По ее словам, россиянам необходимо держаться вместе. Речь идет не только о том, что государство должно поддерживать граждан, но и они друг друга.