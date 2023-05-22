Власть 22 мая 2023, 12:23 Бутин стал новым замглавы МИД России Президент Путин назначил Бутина замглавы МИД России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел страны. Информация об этом появилась на портале правовых актов.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел России», — сказано в документе.

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Указ вступил в силу в день его подписания — 22 мая. По данным из открытых источников, Бутин родился 4 апреля 1964 года и окончил ИСАА при МГУ имени Ломоносова. Он владеет английским и японским языками. Дипломат работает в системе МИД России с 1996 года.

В 2010–2011 годах был генеральным консулом в Японии, с 2011 по 2013 годы — советником-посланником посольства России в этой стране. С 2013-й по 2017 год являлся заместителем директора генерального секретариата (департамента) МИД РФ. С 2017-го по настоящее время исполнял обязанности директора генерального секретариата (департамента) российского внешнеполитического ведомства, руководил секретариатом министра.