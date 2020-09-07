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    07 сентября 2020, 16:12

    Бурджанадзе: я исключаю, что Саакашвили станет премьером Грузии

    Артур Блянихов

    Бывший председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе обсудила с газетой «Взгляд» выдвижение экс-президента Михаила Саакашвили на пост главы кабмина.

    «Я исключаю возможность того, что Саакашвили станет премьер-министром», — выразила уверенность Бурджанадзе.

    По словам политика, ее партия «Демократическое движение» не поддержит кандидатуру Саакашвили. Она добавила, что однопартийцы Саакашвили по «Единому национальному движению», выдвинув его фигуру, просто «мобилизуют свой электорат».

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