Бурджанадзе: я исключаю, что Саакашвили станет премьером Грузии
Бывший председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе обсудила с газетой «Взгляд» выдвижение экс-президента Михаила Саакашвили на пост главы кабмина.
«Я исключаю возможность того, что Саакашвили станет премьер-министром», — выразила уверенность Бурджанадзе.
По словам политика, ее партия «Демократическое движение» не поддержит кандидатуру Саакашвили. Она добавила, что однопартийцы Саакашвили по «Единому национальному движению», выдвинув его фигуру, просто «мобилизуют свой электорат».