Бурджанадзе: я исключаю, что Саакашвили станет премьером Грузии

«Я исключаю возможность того, что Саакашвили станет премьер-министром», — выразила уверенность Бурджанадзе.

По словам политика, ее партия «Демократическое движение» не поддержит кандидатуру Саакашвили. Она добавила, что однопартийцы Саакашвили по «Единому национальному движению», выдвинув его фигуру, просто «мобилизуют свой электорат».