На совещании у вице-премьера России Андрея Белоусова, состоявшегося в начале февраля, обсуждалась возможность размещения маткапитала во вклады и облигации. Обналичить их будет нельзя. Семьи смогут получать процентный доход с инвестированных средств.

В Минэкономразвития подтвердили РБК, что сейчас разрабатывается предложение по возможности умножения маткапитала через консервативные финансовые инструменты — вклады в госбанки и облигации с госгарантиями.

«Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — отметил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов.

Минтруду, Минэкономразвития, ЦБ РФ и Минфину было поручено дополнительно проработать эту инициативу или исключить ее из проекта дорожной карты. В Центробанке считают, что наиболее безопасными будут инвестиции в пенсионные счета и резервы, а также накопительное страхование жизни. Они позволят сохранить долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми.

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Сумма выплат за первого ребенка достигнет 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля.