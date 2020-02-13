За шум в дневное время будут штрафовать

Совет Федерации подготовил поправку к административному кодексу, в которой предлагается штрафовать жителей квартир, шумевших с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, в воскресенье и праздничные дни. Санкции предусматривают пеню в размере до 40 тысяч рублей.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ, Совфед вскоре направит вариант поправки в Минюст. Специалисты ведомства намерены поддержать инициативу, но адвокаты сомневаются, что полиция сможет оперативно реагировать на жалобы жильцов.

Новая норма коснется объектов, введенных в эксплуатацию более полутора лет назад. Нарушителям закона, если речь идет о физических лицах, будет вынесено предупреждение или административный штраф от 500 до трех тысяч рублей. Должностных лиц оштрафуют на 10-20 тысяч рублей, предпринимателей — на 10-25 тысяч рублей, юридических лиц — на сумму 20-40 тысяч рублей.

Член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева поддержала инициативу Совфеда. По ее мнению, резкие звуки вредят психике детей, и поправка обеспечит им спокойную жизнь в дневное время.

Но могут возникнуть вопросы с правоприменением поправки.

«Она чрезвычайно актуальна в многоквартирных домах. Однако сложно себе представить, что полиция будет выезжать по каждому случаю нарушения тишины», — заявил «Известиям» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

Депутаты Госдумы несколькими днями ранее предложили штрафовать жильцов за шум по ночам и дурные запахи. Их оппоненты предсказали соседские микровойны.