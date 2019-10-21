«Будут шантажировать европейцев»: эксперт РАН объяснил, зачем США вышли из ДРСМД

Константин Блохин назвал несколько причин, по которым США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, американцы считают, что с помощью систем устрашения — ракет средней и меньшей дальности — они смогут сохранить свое лидерство.

«Это отчасти будет инструментом усиления своей переговорной позиции по почти всем проблемам мировой политики. Второе, если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы. То есть американцы будут не только сдерживать Китай и Россию, но и усиливать контроль над своими союзниками, как в Европе, так и в Азии», — объяснил эксперт.

По его словам, США намерены навязать России и Китаю гонку вооружений. Также действия Вашингтона направлены еще и против союзников.

«Цель у США более глобальная, не только направлена против России и Китая, а еще против своих союзников, которых необходимо дисциплинировать: по санкциям единой точки зрения нет, Германия продолжает поддерживать „Северный поток-2“, ситуация вокруг Турции», — заключил Константин Блохин.