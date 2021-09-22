«Будут новые достижения». Воробьев и Щеголев поздравили губернатора Тульской области со вступлением в должность

Поздравить губернатора Тульской области Алексея Дюмина со вступлением в должность приехали глава Подмосковья Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Они отметили высокий уровень его работы во время первого срока и выразили уверенность, что регион и дальше будет добиваться новых достижений под его руководством.

Глава Подмосковья отметил, что с первого дня сотрудничество с Алексеем Дюминым на посту губернатора было тесным и плодотворным, а взаимопонимание — полным. Он добавил, что Московская и Тульская области — соседи, которые тесно сотрудничают, и подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие очень важно.

«Знаете, можно очень хорошо работать, усердно, но по-настоящему серьезные прорывы получаются тогда, когда любишь то дело и то место, в котором живешь и ради которого работаешь. Мне кажется, Алексей Геннадьевич очень полюбил Тульскую область, поэтому очень заметны перемены и в самой столице области, и в других районах», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев поздравил своего коллегу с победой на выборах и отметил, что все это стало возможным благодаря команде, которую он создал. Ведь командная работа может позволять тебе рассчитывать на результат, а Алексей Дюмин всегда уделяет этому аспекту большое внимание.

Я думаю, что дальше будут новые достижения, и каждый житель Тульской области их обязательно почувствует Андрей Воробьев.

С назначением на пост губернатора Алексея Дюмина поздравил и Игорь Щеголев.

«Уважаемый Алексей Геннадьевич, от имени и по поручению президента России Владимира Владимировича Путина поздравляю вас с избранием и официальным вступлением в должность губернатора Тульской области. Вы одержали убедительную победу на выборах и получили доверие избирателей», — отметил он.

Полномочный представитель президента России в ЦФО также поблагодарил всех жителей Тульской области, которые приняли участие в голосовании и поддержали курс на развитие региона и страны.

«Если говорить по-спортивному, то счет на табло — это не только и не столько итог успешной избирательной кампании, это гораздо большее. Это итог и высокая оценка жителей области вашей эффективной работы на посту губернатора, искреннего стремления сделать область одним из лучших регионов в России», — добавил он.

Игорь Щеголев также отметил, что за пять лет, которые Дюмин провел на посту губернатора Тульской области, жители успели убедиться в его качествах сильного лидера, который способен выполнять самые смелые и масштабные проекты, добиваться целей, а также работать с людьми и для людей, повышая качество жизни в регионе.