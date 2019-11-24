Будущий американский посол назвал условие улучшения отношений с Россией

Встреча прошла 23 ноября на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в Японии.

«Заместитель госсекретаря Салливан напомнил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям, а также от отказа подрывать наши демократические процессы», — говорится в пресс-релизе.

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Также дипломаты обсудили «широкий круг региональных и двусторонних вопросов», включая ситуацию в Сирии и КНДР, сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы стратегической безопасности.

Ранее Лавров рассказал, что обсудил с Салливаном сотрудничество в рамках G20, а также то, «как нам решать многочисленные накопившиеся проблемы в отношениях» двух стран.

Кандидатуру Салливана на посту главы американской дипмиссии уже одобрили в России. Ему еще требуется пройти одобрение в Сенате США. Там заявили, что Салливан вступит в должность после голосования палаты в полном составе.