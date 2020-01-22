Будущее экономической политики России вызвало вопросы у аналитиков

Как изменится экономическая политика России при новом Кабмине? Из-за произошедших в правительстве страны изменений экономическое будущее аналитики считают неопределенным. Однако финансовая позиция России ослабнет вряд ли.

Оценку экономических перспектив дали специалисты рейтингового агентства Moody’s, сообщило РИА «Новости».

«Резкая смена правительства привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики», — говорится в отчете.

Эксперты заметили, что из заявлений президента РФ Владимира Путина и нового премьер-министра Михаила Мишустина можно сделать вывод о поддержании «общего направления политики предыдущего правительства».

Оно направлено на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей. При этом широкая макроэкономическая стабильность должна сохраниться.

Аналогичная участь, по мнению специалистов агентства, ждет и российские реформы. Приоритеты предыдущего правительства страны, скорее всего, сохранятся, в том числе по 13 национальным проектам.

Указ о составе нового Кабинета министров президент России Владимир Путин подписал 21 января. Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к членам нового правительства с призывом активнее заняться реализацией нацпроектов. Ответственность за работу над национальными целями развития, напомнил он, персональная и лежит на всех включенных в состав Кабмина лицах.