Будущее экономической политики России вызвало вопросы у аналитиков
Оценку экономических перспектив дали специалисты рейтингового агентства Moody’s, сообщило РИА «Новости».
«Резкая смена правительства привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики», — говорится в отчете.
Эксперты заметили, что из заявлений президента РФ Владимира Путина и нового премьер-министра Михаила Мишустина можно сделать вывод о поддержании «общего направления политики предыдущего правительства».
Оно направлено на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей. При этом широкая макроэкономическая стабильность должна сохраниться.
Аналогичная участь, по мнению специалистов агентства, ждет и российские реформы. Приоритеты предыдущего правительства страны, скорее всего, сохранятся, в том числе по 13 национальным проектам.
Указ о составе нового Кабинета министров президент России Владимир Путин подписал 21 января. Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к членам нового правительства с призывом активнее заняться реализацией нацпроектов. Ответственность за работу над национальными целями развития, напомнил он, персональная и лежит на всех включенных в состав Кабмина лицах.