Власть 15 марта 2023, 22:41 «Буду рад быть полезным». Кузнецов прибудет на Чукотку в ближайшие дни И. о. главы Чукотки Кузнецов: буду рад быть полезным в новом регионе пресс-служба правительства ЛНР

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Новый исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ближайшие дни отправится в регион. Об этом сообщил ТАСС.

«Сначала надо выехать в регион, ознакомиться с ситуацией и после этого уже более структурно определиться первыми шагами», — пояснил он.

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По словам Кузнецова, он будет рад оказаться полезным региону. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным, он отметил, что готов послужить Родине там, где нужен.

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«Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным», — сказал назначенный и. о. главы Чукотки

Президент России Владимир Путин 15 марта назначил новым исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики.

До этого главой Чукотки был Роман Копин, который занял должность 24 июля 2008 года. Путин принял отставку Копина в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий.