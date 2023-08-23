23 августа 2023, 23:53
«Будьте здоровы!» Путин лично пообщался с жителями в Курской области
Путин пообщался с жителями в Курской области в поселке Поныри
Российский лидер Владимир Путин пообщался с жителями Курской области после своего выступления на торжественном мероприятии в поселке Поныри, приуроченном 80-летию победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге. Видео с концерта опубликовали на сайте Кремля.
Граждане тепло встретили президента, некоторые протянули главе государства руки для рукопожатия и просили сделать фото. Люди благодарили российского лидера и говорили, что любят его. Путин тоже тепло поприветствовал жителей и пожелал им счастья.
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«Мы вас любим! Спасибо вам! Спасибо, что приехали, что не забываете нас! Будьте здоровы!» — разносились крики из толпы.
В мероприятии также приняли участие военные, ветераны, общественные деятели и другие.
Президент России поздравил всех россиян с 80-й годовщиной победы на Курской дуге. По словам Путина, в регионе откроют мемориал, посвященный памятному событию.
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