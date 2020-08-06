«Будет вал судебных исков»: в Госдуме предрекли «Аэрофлоту» проблемы из-за массовой отмены рейсов

«Вообще, странная ситуация с „Аэрофлотом“. Она началась с того, что они, якобы под видом грузовых рейсов, все-таки продавали билеты обычным гражданам. Можно предположить, что у „Аэрофлота“ был какой-то инсайд по тем решениям, которые будут с точки зрения открытия. Но с точки зрения клиентов, это достаточно странно», — поделился Ионин. Он также добавил, что к компании будут претензии со стороны пассажиров.

«Думаю, будет вал судебных исков по поводу того, что билеты продавались в те страны, в которые были запрещены перелеты», — сказал депутат. По мнению Ионина, продажа билетов в закрытые для россиян страны может привлечь и контролирующие ведомства. Особенно если людям будут возвращать потраченное в виде ваучеров.

«Тогда уже могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов, потому что, получается, продавали то, чего нет. А теперь еще предлагают каким-то денежным суррогатом вернуть те деньги, которые люди заплатили», — поделился депутат. Он также посоветовал пассажирам быть внимательнее и следить за официальными решениями властей об открытии границ.

Авиакомпания продавала пассажирам билеты по разным направлениям, однако границы России были закрыты по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 30 марта. В результате перелеты пришлось отменить.