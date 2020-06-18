«Будем избирать президента». Собянин объяснил поправку в Конституцию об обнулении сроков

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал поправку в Конституцию, связанную со сроками президентства. По его словам, она нужна, чтобы страна была политически стабильной и управляемой.

«Есть и поправка, которая вызывает постоянную дискуссию, — по поводу снятия ограничения сроков для избрания одного лица президентом… Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем. Если он будет баллотироваться, это не факт, его решение», — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы посчитал очень важным снятие ограничений на сроки президентства особенно в такие моменты, которые страна переживает сейчас. По мнению Собянина, это нужно для сохранения стабильности.

Предлагаемые к голосованию изменения в Конституцию позволят Владимиру Путину баллотироваться в президенты в пятый раз в 2024 году.

Кроме того, в Конституции пропишут новые требования к президенту. Претендовать на этот пост смогут только кандидаты, которые постоянно жили в России не менее 25 лет, у которые нет иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. Последний день, 1 июля, будет основным, его объявили выходным.