«Будем держать пистолет у виска Америки». Киселев объяснил последствия вступления Украины в НАТО

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил, что будет, если Украина все-таки вступит в НАТО. В интервью на телеканале BBC под названием «Что планирует Владимир Путин?» он предостерег западные страны от нового Карибского кризиса.

«Если Украина когда-нибудь вступит в НАТО или если НАТО будет развивать там военную инфраструктуру, мы будем держать пистолет у виска Америки. У нас есть военный потенциал», — предупредил Киселев.

Он отметил, что у России есть самое лучшее оружие — гиперзвуковые ракеты, которые могут долететь до любой цели очень быстро. Так же стремительно, как оружие стран НАТО может добраться с территории Украины до России. В таком случае, подчеркнул Киселев, это будет новый Карибский кризис.

Однако настолько конфликт может быть эскалирован только по вине стран запада. Киселев подчеркнул, что только переход «красных линий» США и их партнерами может сподвигнуть Россию применить какую-либо силу.

Планы соглашений России с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности МИД России сделал публичными 17 декабря.