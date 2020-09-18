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    18 сентября 2020, 16:20

    Британцы назвали «мафией» американский бизнес на рынке вооружений

    Полина Петрова

    Жители Великобритании назвали «мафией» американский бизнес на рынке вооружений. Такую позицию обозначили читатели Daily Express под традиционной рубрикой WW3.
    Британцы назвали «мафией» американский бизнес на рынке вооружений

    В материале речь шла о высказывании спецпредставителя США по Ирану и Венесуэле Эллиота Абрамса. Он заявил об угрозе Штатов «ударить» крупными санкциями по России и Китаю, если страны заключат сделку с Ираном по поставкам оружия, пишет «ПолитРоссия».

    «Американская бизнес-модель — это модель мафии, и если кто-то покупает оружие, которое не производится в Америке, то он попадет под санкции, угрозы или даже окажется под угрозой свержения», — подчеркнул один из комментаторов.

    Читатель возмутился тем, что происходящее идет вразрез с идеалами свободы и демократии президента США Дональда Трампа.

    Ранее премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг назвала «чудовищными» угрозы санкциями для порта Мукран со стороны американских сенаторов. По ее словам, работники гавани, где находится логистическая база оператора газопровода «Северный поток — 2», не нарушили никакого закона.

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