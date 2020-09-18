Британцы назвали «мафией» американский бизнес на рынке вооружений

В материале речь шла о высказывании спецпредставителя США по Ирану и Венесуэле Эллиота Абрамса. Он заявил об угрозе Штатов «ударить» крупными санкциями по России и Китаю, если страны заключат сделку с Ираном по поставкам оружия, пишет «ПолитРоссия».

«Американская бизнес-модель — это модель мафии, и если кто-то покупает оружие, которое не производится в Америке, то он попадет под санкции, угрозы или даже окажется под угрозой свержения», — подчеркнул один из комментаторов.

Читатель возмутился тем, что происходящее идет вразрез с идеалами свободы и демократии президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг назвала «чудовищными» угрозы санкциями для порта Мукран со стороны американских сенаторов. По ее словам, работники гавани, где находится логистическая база оператора газопровода «Северный поток — 2», не нарушили никакого закона.