Британские СМИ солгали о покушении на Путина | 360°

Важное 15 сентября 2022, 22:13 Поделиться Telegram

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Viber Британские СМИ солгали о покушении на Путина Песков опроверг сообщение британского таблоида The Sun о покушении на Путина РИА «Новости»

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Материал британского таблоида The Sun о якобы покушении на президента России Владимира Путина не имеет под собой никаких оснований. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Британские журналисты сообщили, что в минувшую среду, 14 сентября, во время проезда президентского кортежа по Москве на пути машин что-то взорвалось.

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Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, о том, соответствует ли новость иностранного таблоида действительности.

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«Нет», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин 15 сентября прилетел в Самарканд, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, лидерами Ирана, Туркменистана и главами других государств в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отдельно он отметил трехстороннее партнерство России, Китая и Монголии, учитывая географическое положение трех стран, традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения.

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