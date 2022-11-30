Власть 30 ноября 2022, 19:03 Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой Великобритания ввела санкции против министра Мантурова и главы ЦИК Памфиловой Unsplash

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Правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций против 22 представителей российской власти. Черный список пополнили глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦИК Элла Памфилова и также руководитель ФСИН Аркадий Гостев.

Кроме этого, под санкции попали главы 10 российских регионов — Мурманской, Архангельской, Белгородской, Омской, Ростовской, Магаданской областей, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии и Краснодарского края.

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В список внесли также военных комиссаров Москвы и ряда других городов.

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Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства, новый пакет санкций направлен «против должностных лиц, которые продвигали и обеспечивали призыв граждан на СВО».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна также запланировала новые санкции. Ограничения коснутся транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупкой военных технологий для боевых действий России на Украине.