30 ноября 2022, 19:03
Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
Великобритания ввела санкции против министра Мантурова и главы ЦИК Памфиловой
Правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций против 22 представителей российской власти. Черный список пополнили глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦИК Элла Памфилова и также руководитель ФСИН Аркадий Гостев.
Кроме этого, под санкции попали главы 10 российских регионов — Мурманской, Архангельской, Белгородской, Омской, Ростовской, Магаданской областей, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии и Краснодарского края.
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В список внесли также военных комиссаров Москвы и ряда других городов.
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Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства, новый пакет санкций направлен «против должностных лиц, которые продвигали и обеспечивали призыв граждан на СВО».
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна также запланировала новые санкции. Ограничения коснутся транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупкой военных технологий для боевых действий России на Украине.
Элла Памфилова
Великобритания
Санкции
Минпромторг РФ
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